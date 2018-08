Promi Big Brother 2018: Sophia Vegas, Johannes Haller und Pascal Behrenbruch sind dabei

Düsseldorf Kaum ist mit „Sommerhaus der Stars“ eine C-Promi-Show vorbei, steht die nächste schon vor der Tür. Ab 17. August ziehen wieder einige ins Promi-Big-Brother-Haus. Und Sat.1 hat inzwischen einige Kandidaten bestätigt.

Was gibt es Schöneres, als den Problemchen und Streitereien der C-Promis im deutschen TV zuzuhören und sich an ihrem Leid angesichts gemeiner Spiele und lediglich kleiner Rationen an Nahrungsmitteln zu erfreuen? Zumindest, wenn gerade nichts Besseres in der Glotze läuft.