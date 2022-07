Neue Reality-Show bei Pro Sieben : Das große Promi-Büßen - Stars beichten ihre größten Schandtaten und Fehltritte

Foto: ProSieben/Nikola Milatovic 13 Bilder Mobbing, Wutausbrüche, Lockdown-Party - Diese Promis wollen Buße tun

Düsseldorf Pro Sieben hat sich ein neues Reality-Show-Format ausgedacht. Start ist am Donnerstag, den 7. Juli 2022. Elf Promis, untergebracht in einem Camp, werden auf den Beichtstuhl gebeten und sollen sich ihren Schandtaten und Fehltritten stellen. Beichtmutter ist Drag Queen Olivia Jones. Sie stochert tief in den dunklen Ecken der Kandidaten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pro Sieben hat sich ein neues Camp mit bekannten Reality-Stars ausgedacht. Am Donnerstag, den 7. Juli 2022 startet die Reality-Show „Das große Promi-Büßen“. In der ersten Staffel mit sechs Folgen müssen die elf Promis nicht nur auf jeglichen Luxus verzichten und sich herausfordernden Challenges stellen, sie müssen sich vor allem auch den dunklen Teilen ihrer Vergangenheit stellen. In der Show soll es laut Beichtmutter Olivia Jones komische Momente geben, die Promis werden aber auch in einem ganz neuen Licht gezeigt.

Worum geht es bei "Das große Promi-Büßen"?

Fehltritte, Mobbing, Lockdown-Party, Wutausbrüche und andere Schandtaten zehrt Drag Queen Olivia Jones in der "Runde der Schande" ans Licht. Gehörig auf den Zahn fühlen, will die Kiezgröße den Promis - und ihnen ins Gewissen reden. Wie reagieren die Promis auf die Kritik, wer bekennt sich zu seinen Fehlern, wer bereut ehrlich und wer zeigt Seiten an sich, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieben.

Das sind die Teilnehmer von "Das große Promi-Büßen"

Calvin Kleinen (Calvin92), 30, Reality-TV-Star (Temptation Island) und Rapper

Simex, 21, YouTuber

Elena Miras, 30, Reality-TV-Star (Love Island) und Influencerin

Gisele Oppermann, 34, Model, Influencerin und Reality-TV-Star (Dschungelcamp)

Ennesto Monté, 47, Schlagersänger

Tessa Hövel, 25, Influencerin

Carina Spack, 26, Reality-TV-Star (Promis unter Palmen) und Influencerin

Matthias Mangiapane, 38, Reality-TV-Star (Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp)

Daniel Köllerer, 38, ehemalige Tennisspieler und Reality-TV-Star (Promi Big Brother)

Helena Fürst, 48, Reality-TV-Star (Dschungelcamp)

Daniele Negroni, 26, Casting-Teilnehmer (DSDS, 2. Platz) und Musiker

Das sind die Sendetermine von "Das große Promi-Büßen" 2022

Donnerstag, 7. Juli 2022, 20.15 Uhr auf Pro Sieben und im Joyn Livestream

Donnerstag, 14. Juli 2022, 20.15 Uhr auf Pro Sieben und im Joyn Livestream

Donnerstag, 21. Juli 2022, 20.15 Uhr auf Pro Sieben und im Joyn Livestream

Donnerstag, 28. Juli 2022, 20.15 Uhr auf Pro Sieben und im Joyn Livestream

Donnerstag, 4. August 2022, 20.15 Uhr auf Pro Sieben und im Joyn Livestream

Donnerstag, 11. August 2022, 20.15 Uhr auf Pro Sieben und im Joyn Livestream

Die sechs Folgen der Sendung sind auch auf dem Streaming-Kanal Joyn Plus+ (Abo für 6,99 € jeweils eine Woche vorab abrufbar.

(dw)