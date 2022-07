Influencerin Tessa Hövel machte sich in der Corona-Pandemie nicht sehr beliebt in der Öffentlichkeit, als sie eine ausschweifende Geburtstagsparty feierte. Dafür möchte sie jetzt büßen und ihr Image wieder aufpolieren. Was die 25-Jährige herausfordert? „Mich selbst hinten an zu stellen, fordert mich heraus, da ich gern an erster Stelle stehe“, gibt sie zu.