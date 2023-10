Magazinausgabe enthüllt „Princess Charming“-Paar präsentiert sich auf Playboy-Cover

Hanna Sökeland (29) und Jessica Huber (26) hatten sich 2022 in der zweiten Staffel der Reality-TV-Show „Princess Charming“ kennengelernt. Das Paar führte lange Zeit eine Fernbeziehung, mittlerweile lebt es jedoch zusammen in München. Nun wurde bekannt, dass die beiden Frauen auch in der aktuellen Staffel des „Sommerhaus der Stars“ zu sehen sein werden. „Man muss sich bewusst machen, dass das da drin Psychoterror ist. An solche Grenzen kommt man im normalen Leben als Paar nicht. Wir haben uns schon davor klargemacht, dass alles, was da drin passiert, nichts mit unserer Realität zu tun hat“, so Sökeland im Interview mit dem Playboy.