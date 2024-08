Queere Datingshow Neusserin Melissa fliegt bei „Princess Charming“ raus

Als am Abend der Entscheidungsmoment gekommen ist und die Princess ihr Mitspracherecht gewährt, gibt Melissa die Kette ab. „Der Vibe zwischen Lea und mir ist gar nicht da. Diese Leichtigkeit, die man haben sollte in der Kennenlernphase, ist bei uns nicht gegeben“, so Melissa abschließend. Damit endet für die 28-Jährige das Abenteuer „Princess Charming“.