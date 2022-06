Laura (22) hat als Barkeeperin das Lebensmotto: „When life gives you lemons, mix it up with vodka soda!" Mit ihrer sympathischen und lustigen Art hat sie mit ihrer Teilnahme bei „Princess Charming“ endlich die Gelegenheit, sich auf eine Frau zu konzentrieren und sie kennenzulernen.

Funfact: "Die Vorhänge von meinem Kleiderschrank müssen immer perfekt symmetrisch geschlossen sein, ansonsten kann ich nicht einschlafen."