Kuppelshow : Das sind die „Princess Charming“-Kandidatinnen 2022

Düsseldorf Die neue Staffel der erfolgreichen Kuppel-Sendung „Princess Charming“ ist gestartet. In diesem Jahr sucht die 28-jährige Hanna Sökelund nach ihrer Traumfrau. Welche Kandidatinnen sich Hoffnung machen können, das Herz der Princess zu erobern.

Aber auch andere Kandidatinnen werden versuchen Hanna um den Finger zu wickeln. So zum Beispiel die Düsseldorferin Sarah. Die 26-Jährige arbeitet als Ärztin und nimmt an der Sendung „Princess Charming“ teil, „um das Vorbild zu sein, das ich als Jugendliche gerne gehabt hätte. Gleichzeitig noch die Chance auf die große Liebe zu haben, ist natürlich ein doppelter Gewinn.“

Wer die übrigen Teilnehmerinnen sind und was sie sich von der Kuppelshow erhoffen, erfahren Sie in der Bildergalerie.