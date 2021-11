Sendetermine, Streaming und Kandidatinnen : Alle Informationen zu „Princess Charming“ auf einen Blick

Düsseldorf Das Online-Erfolgsformat „Princess Charming“ kommt nun auch ins Fernsehen. Vox zeigt ab dem 29. Oktober alle Folgen der Datingshow. Das müssen Sie wissen.

Nach dem großen Erfolg der Datingshow „Prince Charming" startete im Mai bei TV Now, dem Streamingdienst von RTL, das Gegenstück „Princess Charming“. Dabei sucht erstmals eine homosexuelle Frau in einem deutschen Reality-Format eine Partnerin. Die Show startete durch und erhielt kürzlich sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“. Nun wird die erste Staffel auch im TV bei Vox ausgestrahlt. Sendetermine, die Kandidatinnen und alle weiteren Infos zu „Princess Charming“ gibt es hier im Überblick.