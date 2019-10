„Prince Charming“ startet Mittwoch : „Was das Knutschen und Sex angeht, bin ich ganz unvoreingenommen“

Köln An diesem Mittwoch startet „Prince Charming“. In acht Folgen buhlen 20 Männer auf der griechischen Insel Kreta um die Gunst des Märchenprinzen, dem Kundenbetreuer Nicolas Puschmann.

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann sieht in der neuen gleichnamigen Gay-Dating-Show bei TV Now Aufklärungsarbeit für Heterosexuelle. „Für mich ist ein enormer Unterschied von "Prince Charming" zum "Bachelor", dass wir eben schon irgendwie eine Art von Lehrauftrag haben“, sagte der 28-Jährige dem Portal „Queer.de“ über die neue Sendung beim Videoportal der Mediengruppe RTL. „Denn wir wollen zeigen, dass Liebe kein Geschlecht kennt. Dass es bei uns zwischen zwei Männern letztlich genau gleicht abläuft wie bei Heteros.“ Man nähere sich genauso an wie ein Hetero-Pärchen. „Das finde ich schon einen wichtigen Aspekt, immerhin gab es so ein Format bei uns noch nie in einer homosexuellen Variante.“