Kult-Serie kommt nach Deutschland „Pretty Little Liars: Original Sin“ startet im April auf RTL+

Kein Wunder also, dass der US-Sender HBO ab ab 2013 mehrere Spin-offs nachlieferte. Nun erzählt „Pretty Little Liars: Original Sin“ das neuste Kapitel der Saga. Und das spielt ausnahmsweise mal nicht in Rosewood, sondern im fiktiven Örtchen Millwood. Wieder steht eine Gruppe Teenager im Mittelpunkt der Handlung. Die vier Mädchen erhalten seltsame Nachrichten von einem unbekannten Absender, der sich selbst nur „A“ nennt. Was haben die Botschaften mit den schrecklichen Geschehnissen aus dem Jahr 1999 zu tun? Und welche Rolle spielen ihre Mütter?