Preisgekrönte Reihe : „Kalkofes Mattscheibe“ steht bei Tele 5 vor dem Aus

Düsseldorf Der bekannten Satiresendung „Kalkofes Mattscheibe“ droht beim Spartensender Tele 5 das endgültige Aus. Dies teilte der 56-jährige Entertainer bei Twitter mit.

„Tele 5 setzt "Kalkofes Mattscheibe" vorerst nicht fort“, schrieb der Fernsehkritiker Oliver Kalkofe (56) am Donnerstag auf Twitter über sein Format. Ein Sendersprecher teilte auf Anfrage mit: „Es ist richtig, dass die Produktion neuer Inhalte von "Kalkofes Mattscheibe" für Tele 5 derzeit pausiert. In Vorbereitung auf das Jahr 2022 konnte zwischen Tele 5 und Oliver Kalkofe kein übereinstimmendes Konzept zur Fortführung des Formats gefunden werden.“ Wortgleich hatte sich der Sender aus der Discovery-Gruppe zuvor in der Zeitung „Express“ geäußert.