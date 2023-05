“Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Claudia Obert - von der Unternehmerin zum Reality-TV-Star

Claudia Elisabeth Obert wurde am 24. September 1961 in Freiburg im Breisgau geboren und wuchs in der Kleinstadt Emmendingen auf. Nach dem Abitur gründete sie 1990 ihr Mode-Label „Lean Selling“, unter dem sie hochpreisige Schuhe, Kleidungsstücke und Accessoires verkauft. Mittlerweile betreibt sie in Hamburg-Neustadt und Berlin-Charlottenburg zwei Boutiquen.