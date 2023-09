So war der Münchner „Polizeiruf“ “Sie haben also ein Problem mit alten weißen Männern?“

Worum es wirklich geht Der Anfang und das Ende machen klar, was dieser Film will: Das Bild wird gedreht und steht Kopf. Genau das macht „Little Boxes“, indem es Ansichten, vermeintliche Wahrheiten und Überzeugungen aus dem universitären Milieu beleuchtet. Es geht um Gendersprache, Polizeigewalt, Rassismus, Vorurteile und Privilegien. „Little Boxes“ spielt mit Klischees, dreht diese mitunter auf links, überzeichnet, stellt Weltanschauungen und Rollenbilder in Frage. Kommissarin Blohm ist zugewandt, teilweise aber unsensibel und legt männlich gelesenes Verhalten an den Tag, etwa, wenn ihr Assistent Otto den Kaffee bringt und sie mit den Füßen auf dem Tisch auf die Frage nach Milch oder Zucker antwortet: „Ein Mann trinkt schwarz.“ Drehbuchautor Stefan Weigl, der 2015 den Deutschen Filmpreis für „Zeit der Kannibalen“ bekam, ist eine intelligente, übertriebene Spiegelung von gesellschaftlichen Milieus gelungen. Regisseur Dror Zahavi inszeniert eine gesellschaftliche Satire. Eine besondere Rolle spielt die Musik. So nähern sich Otto und Blohms eigentlicher und ausgebooteter Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) bei einem Tanz zu „Ebony and Ivory“ von Stevie Wonder und Paul McCartney an. Musik hilft und verbindet, wenn die Worte fehlen. Und die Datentechnikerin und später auch Cris Blohm bewegen sich zu Michael Jacksons „Smooth Criminal“ (ausgerechnet) durchs Präsidium. Das hört sich alles etwas verrückter an als es ist. „Little Boxes“ ist sicherlich Geschmackssache, aber absolut sehenswert.