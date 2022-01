Neues „Polizeiruf“-Team in Frankfurt/Oder : Ein Mann, ein Rock

Frankfurt/Oder Der „Polizeiruf“ aus Frankfurt/Oder hat ein neu zusammengestelltes Duo: Es sind zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und gerade das macht den Reiz des Debüts aus.

Worum ging es? Student Bastian ist freundlich und so hilfsbereit, dass er dem neuen Nachbarn direkt einen Kontakt zum Dealer eine Etage drüber vermittelt. Doch dann liegt er Stunden später in einer Riesen-Blutlache tot in der Wohnung. Seine Angehörigen gehen mit seinem Tod ganz unterschiedlich um: Großmutter Hilde ist mit ihrer Luftnot beschäftigt und wittert überall Diebstahl, sodass sie Hunderttausende Euro in Plastiktüten in ihrem Haus versteckt. Bastians Schwester Emma leidet an Angststörungen und weiß gar nicht, wie sie ohne ihren Bruder klarkommen soll. Er war ihr einzige Stütze. Denn die Mutter der jungen Erwachsenen scheint seit Langem verschwunden, Vater Ulf ist alkoholkrank, obdachlos und hat sein Leben nicht mehr im Griff. Es ist das Psychogramm einer völlig zerstörten Familie, in der es kaum emotionale Bindungen gibt und in der Hildes dicke Geldbündel alle verrückt machen.