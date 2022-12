„Polizeiruf“ aus Brandenburg Raczeks letzter Fall

Und so macht auch dieser Fall das Publikum etwas wehmütig, weil es richtig dynamische Ermittlerpaare, die noch Neues bieten, zurzeit nicht gibt im Sonntagskrimi-Personal. Köln, München, Münster, Ludwigshafen – die Partner sind alle wie alte Ehepaare. Doch Raczek ist mit seiner Kraft am Ende, er schluckt Schlaftabletten und kämpft gegen eine Depression. Er steckt in einer tiefen beruflichen und persönlichen Krise, misshandelt Zeugen und ist in seiner Wahrnehmung eingeschränkt. Über einen Verdächtigen, an dessen Schuld Ross zweifelt, sagt Raczek nur: „Einzelgänger, sexuell frustriert, Voyeur, Arschloch – mir reicht das.“ Der Ermittler freundet sich mit Ewa an, einer Polin, die in einem Gasthof arbeitet. Ihr kann er sich ein wenig öffnen, die Gesprächs- und Hilfsangebote von Ross lehnt er ab. Das ist das Drama in diesem Film, denn am Ende passiert eine Katastrophe, und Raczek ist mittendrin.