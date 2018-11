„Polizeiruf“-Nachlese: Gerechtigkeit statt Recht und Gesetz

Düsseldorf Im neuen Rostocker „Polizeiruf“ brachen Polizisten in Keller ein, verrieten geheime Informationen und fälschten Beweise. Das war menschlich vielleicht verständlich – wirkte dann und wann aber etwas zu dick aufgetragen.

Worum ging es? Die 17-jährige Janina wurde vor 30 Jahren vergewaltigt und erwürgt. Guido Wachs (Peter Trabner) wurde dafür zunächst verurteilt, dann aber freigesprochen. Jetzt rollen die Rostocker Ermittler um Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) den Fall wieder auf – und wissen bald: Wachs ist der Mörder. Doch noch einmal angeklagt werden kann er dafür nicht. So will es die deutsche Strafgesetzgebung. Deshalb sucht das Team nach weiteren Fällen.

Worum ging es wirklich? Um den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Recht. Was ungerecht erscheint – dass ein Mörder trotz zweifelsfreier Identifizierung frei herumläuft – kann eben trotzdem rechtens sein. Dass die Ermittler das nicht einfach so hinnehmen, ist sympathisch, aber bisweilen auch ein bisschen zu viel des Guten. Immer wieder brechen sie das Gesetz – und das, obwohl Bukow und König wegen Fehlverhaltens in einem anderen Fall ohnehin Geldstrafen zahlen müssen.