Rostocker „Polizeiruf“ : Das Monster von nebenan

Rostock In der Rostocker „Polizeiruf 110“-Folge „Dunkler Zwilling“ ist ein Serienmörder unterwegs - ein Normalo mit einem Hass auf Frauen. Ein starker Fall.

Es ist eine verfahrene Angelegenheit zwischen Polizeikommissar Alexander Bukow (Charly Hübner) und LKA-Profilerin Katrin König (Anneke Kim Sarnau). Die beiden harmonieren nicht, reden nicht mehr miteinander, zu tief ist das Misstrauen. König hat im vorletzten „Polizeiruf“-Fall „Für Janina“ Beweise gefälscht, um einem Mann, der nicht zum zweiten Mal desselben Verbrechens angeklagt werden darf, einen anderen Mord unterzuschieben, damit er ins Gefängnis kommt. Bukow war nicht eingeweiht, deckte ihre Aktion jedoch. Jetzt, in der neuen Ermittlung im Fall „Dunkler Zwilling“, kommen aber alte Gefühle hoch. „Sie haben alles kaputtgemacht“, fährt er sie an. Bukow fühlt sich im Stich gelassen, er vertraut seiner Kollegin nicht mehr. „Für Sie fange ich mir keine Kugel ein.“ Das sitzt.

Dabei leidet Katrin König wie ein Hund unter der Situation. Die Sprachlosigkeit, die Distanz zwischen ihnen, dazu kommen rasende Kopfschmerzen. Und dann geht es im neuen Rostocker Fall wieder um getötete Mädchen und junge Frauen. Ein Serienmörder scheint nach 15 Jahren sein schreckliches Tun wieder aufgenommen zu haben. Er ermordet seine Opfer, weidet sie zum Teil aus und platziert ihre Schuhe akkurat neben den Leichen. Die Ermittler ahnen: Der Mörder muss sich hinter einer bürgerlichen Fassade verstecken, sonst hätte er nicht so lange im Verborgenen bleiben können. „Das Bild des Soziopathen, der außerhalb der Gesellschaft lebt, trifft nicht zu“, sagt König. Und sie, die selbst so aus der Balance geraten ist, soll ein Profil des Täters erstellen.

Karriere Angela Winkler spielt die Ehefrau des Tatverdächtigen Jan Hansen. Berühmt wurde sie mit ihrer Hauptrolle in „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ und mit der Oscar-prämierten Grass-Verfilmung „Die Blechtrommel“. Zuletzt war sie auch in der Netflix-Serie „Dark“ zu sehen.

In diesem Fall wohnt das Monster nebenan, in einem Haus mit Garage, umgeben von einer spießigen Hecke, ein Normalo mit einem Hass auf Frauen. Regisseur Lukacevic, geboren in Kroatien und geprägt durch den Jugoslawien-Krieg, wollte genau das zeigen. „Ich habe selbst erlebt, dass Menschen quasi über Nacht zu Mördern werden können und plötzlich ganz anders handeln, wenn sich der gesellschaftliche Rahmen verändert“, sagt er. Auch Serienmörder zeigten diese zwei Gesichter. „In meiner Beschäftigung mit solchen Tätern ergab sich ein bestimmtes Bild, nämlich, dass diese Menschen durchaus dazu in der Lage sind, ihre Frauen und Töchter zu lieben, während sie gleichzeitig andere Frauen in deren Alter brutalst quälen und umbringen.“ Dieses Doppelleben wird schlüssig dargestellt. Der Täter kann seinen Kopf immer wieder aus der Schlinge ziehen, auch weil sein Umfeld das Offensichtliche nicht sehen will.