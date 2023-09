Neuer „Polizeiruf“ aus München “Little Boxes“ und der Ausflug nach „Woke-Istan“

In eine noch feindlichere Umgebung hätte Ermittlerin Cris Blohm (Johanna Wokalek) kaum kommen können. Dabei kann sie so gut mit Menschen, ist neugierig und offen, war schon in drei Auslandseinsätzen und ist nun wieder in München gelandet. Aber am Institut für Postcolonial Studies schlagen ihr eigentlich nur Ablehnung und fast Hass entgegen. Dabei wurde eine Leiche gefunden: Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter aus dem Irak liegt nackt auf dem Boden, sein Körper weist Foltermerkmale auf, und auf seinem Rücken steht „Rapist“ – Vergewaltiger. Man sollte meinen, dass seine Kolleginnen und Kollegen am Institut der Polizistin bei ihrer Suche nach dem Täter oder der Täterin helfen. Weit gefehlt.