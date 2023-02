So war der „Polizeiruf“ aus Brandenburg Auf dem Schlachtfeld

Die Lösung des Falls: Einen Mord im engeren Sinne gibt es in diesem „Polizeiruf“ durchaus, doch sein Opfer war nicht Antoni Mazur. Der glücklose Unternehmer hat sich selbst getötet, in der Hoffnung, mit dem Geld aus seiner Lebensversicherung seine Familie unterstützen zu können. Dazu getrieben haben ihn Schick und – ausgerechnet – der so sanft und verständnisvoll auftretende Schuldnerberater Hüter. Und nicht nur bei Mazur zog die perfide Masche: Juliane Mai, Inhaberin einer insolventen Druckerei, hat sich vor Verzweiflung in der Schneidemaschine die Finger abgetrennt – nachdem Hüter ihr eingeredet hatte, dies sei der einzige Weg, nach der Aufgabe ihres Geschäftes genug Geld für die Behandlung ihrer kranken Tochter zur Verfügung zu haben.