„Polizeiruf 110: Ronny“ Kommissarin am Rande des Zusammenbruchs

Drehbuchautor Jan Braren und Regisseurin Barbara Ott ist ein außergewöhnlicher und sehenswerter Krimi gelungen, bei dem die Nöte und Ängste alleinerziehender Mütter im Mittelpunkt stehen. Der Fall betrifft Kommissarin Brasch auch persönlich auf mehreren Ebenen. Zu ihrem eigenen Sohn, der in die rechtsextreme Szene abgerutscht ist, hat sie seit Jahren keinen Kontakt mehr. Zudem erinnert sie Ronnys Verschwinden an einen ihrer alten Fälle, bei dem das vermisste Kind zu spät gefunden wurde. „Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs“ sei der geheime Arbeitstitel für das Buch gewesen, verriet Autor Braren in einem Interview. Es wäre zwar ein plakativer, aber auch treffender Titel für diesen Krimi gewesen.