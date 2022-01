„Polizeiruf 110“ aus Rostock : Kein Weg zurück

Düsseldorf Der Abschied von Charly Hübner in seiner Rolle als Sascha Bukow überwiegt im Rostocker „Polizeiruf“ den eigentlichen Fall. Sein Abgang ist weit entfernt von Glanz und Gloria.

Was man wissen musste Katrin König (Anneke Kim Sarnau) fälschte vor einer ganzen Weile DNA-Beweise, um einen Kriminellen sicher hinter Gitter zu bringen, und Bukow deckte sie. Jetzt, in „Keiner von uns“, drohten die beiden aufzufliegen, weil Bukows Erzfeind Subocek zurück in Rostock ist und ihn mit diesem Wissen erpresst.

Worum es wirklich ging Um die Liebe und darum, ob man für sie aus seinen gewohnten Mustern auszubrechen bereit oder in der Lage ist. Darum, ob der Mensch einen unveränderlichen Kern hat und wenn ja, ob man diesen ignorieren kann oder soll. König kämpft in „Keiner von uns“ mit ihrem Misstrauen, mit ihrer Angst davor, sich ganz und gar und mit allem, was sie hat, auf Bukow einzulassen. Aber sie gibt sich einen Schubs und macht ihr Herz auf und fragt ihn sogar, ob er sie heiraten möchte, und für einen klitzekleinen Moment - auf die krumme, kaputte Bukow-König-Art - ist alles gut. Sie knien leicht linkisch voreinander auf dem Parkplatz des Präsidiums, sie steckt ihm einen Drahtring über den kleinen Finger, er sagt, das mit ihr sei das Schönste, was er sich für den Rest seines Lebens vorstellen kann.