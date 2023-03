So war der „Polizeiruf 110“ Gruselige Mischung aus Gewalt, Langeweile und Kälte

Was war gut? Der Film von Jan Braren (Buch) und Barbara Ott (Regie) schilderte eindrücklich die Ängste und Nöte von alleinerziehenden Müttern in Ausnahmesituationen. Dass dies gelang, war auch der tollen Besetzung zu verdanken. Neben Claudia Michelsen als Doreen Brasch überzeugten Ceci Chuh als Ronnys Mutter und Gaby Kleinschmidt als engagierte Heimleiterin, die an ihrem eigenen Sohn verzweifelte. Drei Geschichten in einem Film, die gleichberechtigt erzählt wurden. Trotz einer Vielzahl an Verdächtigen wirkte „Ronny“ nicht überladen, sondern hielt seine leise, quälende Spannung bis zur verstörenden Auflösung und dem glücklichen Ende für Ronny und seine Mutter.