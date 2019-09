Münchner „Polizeiruf 110“ : Starkes Debüt für Streifenpolizistin

München Die neue Ermittlerin im Münchner „Polizeiruf“ überzeugt – ihr erster Fall auch. Nur eine Sache hätte noch besser gemacht werden können.

Worum ging es? Der Teenager Polou (Dennis Doms) wird aufgegriffen, er ist stark verwahrlost und wurde anscheinend misshandelt und gefangen gehalten. Die Neue im Münchner „Polizeiruf“, Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff (Verena Altenberger), nimmt sich in ihrem ersten Fall seiner an und begibt sich mit dem Teenager sogar in eine Hypnose, um sein Rätsel zu lösen.