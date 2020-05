Nachlese „Polizeiruf 110“ aus Frankfurt : Religiös fehlgeleitet

Düsseldorf Zum vorletzten Mal ermittelten Maria Simon und Lukas Gregorowicz am Sonntagabend als Olga Lenski und Adam Raczek gemeinsam im „Polizeiruf“: Simon verlässt die Krimi-Reihe. Die Ermittler jagen einen jungen Mann, der glaubt, seine Aufträge direkt von Gott zu bekommen.

Darum ging es Jonas, ein junger Mann, der sich nach der Bibelfigur Elias nennt, hält die 16 Jahre alte Larissa davon ab, von einer Brücke zu springen und sich das Leben zu nehmen. Sie ist ungewollt schwanger mit einem Kind, das laut ärztlichen Befunden eine schwere Behinderung hat, und entscheidet sich für eine Abtreibung in Deutschland – in Polen will keiner der Ärzte den Spätabbruch durchführen. Als Larissa im OP liegt, taucht Jonas-Elias erneut auf, will das Kind angeblich retten und schneidet es der werdenden Mutter aus dem Bauch. Seine Tat zeichnet der junge Mann filmisch auf. „Ihr seid behindert“, ruft er in dem Video, „dieses Kind wird euch gesund machen. Es ist Gottes letztes Geschenk an uns.“ Dem Baby geht es gut, es überlebt den Eingriff unbeschadet und hat überdies auch keine Behinderung, Jonas flüchtet. Die Mutter jedoch stirbt an den Folgen von Jonas’ Tat, ihre Familie zerbricht an der Trauer. Und Adam Raczek (Lukas Gregorowicz) und seine Kollegin Olga Lenski (Maria Simon) machen sich auf die Suche im abgrundtief katholischen Umfeld des Jungen.