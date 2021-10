Polit-Talkshow : Diese Gäste kommen zu „Anne Will“

Moderatorin Anne Will (55). Foto: obs/ARD Das Erste

Berlin Sie werden immer beliebter und relevanter für die gesellschaftliche Meinungsbildung: politische Talkshows. Ein Urgestein ist die ARD-Sendung „Anne Will“. Wir geben einen aktuellen Überblick, was diese Woche in der Sendung Thema ist und welche Gäste eingeladen sind.

Nicht nur in der Pandemie versammelten sich die Menschen regelmäßig vor den heimischen Fernsehern, um die neuesten Entwicklungen, Einschätzungen und Erkenntnisse zum Coronavirus zu erhalten. Auch im Bundestagswahlkampf lieferten Talkshows wie „Markus Lanz“, „Hart aber fair“, „Maybrit Illner“, „Maischberger“ oder eben „Anne Will“ Hilfestellungen bei der Wahlentscheidung, mussten Politiker ihre Wähler in diesen Sendungen von sich überzeugen. Es scheint, als würden Talkshows in der Austragung gesellschaftlicher Debatten an Bedeutung gewinnen.

Was ist die Sendung „Anne Will“?

„Anne Will“ ist eine politische Talkshow, in der ganz unterschiedliche politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen mit Verantwortlichen aus allen Gesellschaftsbereichen besprochen werden. Neben Poltikern und Industriellen sind auch meist Wissenschaftler und Journalisten zu Gast.

Über was wird in der Sendung diskutiert?

Jede Woche gibt es ein neues Überthema, das in der Sendung besprochen wird und viele Menschen aktuell beschäftigt. Mal geht es um politische Themen mit dem Blick auf Deutschland wie bei den Folgen zu „Die Ampel im Aufbruch – ist Rot-Grün-Gelb finanzierbar?“ oder „Das große Impfversprechen – wo steht Deutschland im zweiten Pandemie-Sommer?“. Mal werden auch außenpolitische Themen wie der Giftanschlag auf Nawalny und Deutschlands Russland-Politik, das Verhältnis zum türkischen Präsidenten Recep Erdogan oder wie Trump Amerikas Gesicht in der Welt verändert. Mal geht es auch um gesellschaftliche Fragen wie bei den Folgen „Wie wollen wir leben?“, oder „Hass, Drohung und Gewalt – wie kann sich die Demokratie wehren?“, die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche oder das Thema Abtreibungen. Mal stehen auch wirtschaftliche Themen im Mittelpunkt der Debatte, wie der Fachkräftemangel, Klima- und Digitalwende der Industrie oder der Breitbandausbau.

Wann wird sie immer ausgestrahlt?

Jeden Sonntag um 21.45 Uhr wird die neue Folge von „Anne Will“ auf dem TV-Sender „Das Erste“ ausgestrahlt. Die Sendung dauert immer eine Stunde und hat, wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk üblich, keine Werbeunterbrechungen. Wiederholungen der aktuellen Folge werden am Tag danach auf verschiedenen Sendern der ARD-Rundfunkanstalt wie 3Sat, Tagesschau24 oder NDR gezeigt.

Wie viele Gäste gibt es pro Sendung?

Steht nicht gerade eine Themenwoche oder eine Sondersendung auf dem Programm, wie neulich der Solo-Auftritt der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel, sind meist fünf Gäste zur Debatte geladen.

Wer ist Anne Will?

Anne Will ist die gleichnamige Moderatorin der Sendung. Die 55-jährige Kölnerin begann ihre Journalistenkarriere in den 90er Jahren. Erst beim Hörfunk, später landete sie vor der Kamera, moderierte die „Sportschau“ und ab 2001 die „Tagesthemen“. 2007 wurde sie als „Fernsehjournalistin des Jahres“ ausgezeichnet. Im selben Jahr machte sie ihre Homosexualität öffentlich. Und übernahm eine neue Aufgabe: Ihre eigene, nach ihr benannte Sendung.

Seit wann gibt es die Talkshow?

Die Sendung ist ein wahres Urgestein unter den Polit-Talkshows. Bereits seit 2007 wird sie regelmäßig zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Es war ein Ritterschlag für Anne Will als Journalistin, dass sie ihre eigene Sendung bekam. Das in sie gesteckte Vertrauen zahlte sie seitdem zurück.

Wie beliebt ist sie?

Längst ist die Sendung eine Institution und bringt der ARD hohe Einschaltquoten ein. Jeden Sonntag lockt sie ein Millionenpublikum vor die Fernseher. Durchschnittlich mehr als vier Millionen Zuschauer waren es im ersten Quartal 2021 und ein Marktanteil von mehr als 14 Prozent. Nur Markus Lanz und Maybritt Illner (beide ZDF) stoßen in ähnliche Sphären vor.

Wie hat sich die Sendung über die Jahre entwickelt?

Vor allem die Moderatorin selbst hat sich weiterentwickelt. Mit den Jahren hat sie sich eine große Routine und Abgebrühtheit angeeignet und profiliert sich vor allem als hartnäckige Fragestellerin, die auch im Gespräch mit den höchsten politischen Vertretern des Landes keine Hemmungen hat, den Finger in die Wunder zu legen. Unvergessen, wie sie Angela Merkel in einer Sondersendung derart bearbeitete, dass die sonst so in sich ruhende Kanzlerin für einen Moment die Contenance verlor und Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der eigenen Partei öffentlich für dessen Alleingänge in der Corona-Politik maßregelte.

Was wird das Thema der Sendung am Sonntag, 31. Oktober 2021, sein?

Das Thema der kommenden Sendung steht aktuell noch nicht fest. Wir informieren hier, wenn die ARD dieses bekanntgibt.

Wer ist in der Sendung am Sonntag, 31. Oktober 2021, zu Gast?