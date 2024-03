„Ist dann auch mal gut“ RTL-Anchorman Peter Kloeppel hört auf

Einer der renommiertesten Fernsehmoderatoren Deutschlands verabschiedet sich aus der Nachrichtenwelt: RTL-Anchorman Peter Kloeppel hört auf. „Ende August ist meine letzte Sendung“, sagte der 65-Jährige in einem „Stern“-Interview, das der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend vorab vorlag und in dem er über seinen Weggang vom Kölner Privatsender spricht. Ab und zu werde er möglicherweise Projekte wie die Investigativ-Reihe „Durchleuchtet“ drehen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten übernehmen. „Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut.“ Kloeppel kündigte an, künftig größtenteils in den USA leben zu wollen, um mehr Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen zu können. „Meine Zeit in den USA fühlte sich an wie ein angenehmes Abklingbecken. Dort kennen sie mich nur als Peter aus Deutschland, nicht als Fernsehmensch.“ Kloeppel ist seit 1992 Chefmoderator von „RTL aktuell“.