Peter Kloeppel hört bei RTL Aktuell auf Der Anchorman lichtet den Anker

Doch als am 11. September 2001 islamistische Terroristen das Word Trade Center in New York pulverisierten, improvisierte Kloeppel hochprofessionell eine siebenstündige Moderation am Stück, was ihm später den Grimme-Preis einbrachte. RTL sendete bereits dramatische Bilder aus Amerika, als in der ARD noch ein Tierfilm lief. An ein „ziemlich dilettantisches Vorgehen“ erinnerte sich Ulrich Wickert, der an diesem Tag im Studio des „Ersten“ den Hut aufhatte und sich mehr schlecht als recht durchwurschtelte.