Profitänzerin bei „Let's Dance“ 2022 : Wer ist eigentlich Patricija Ionel?

Köln Am 18. Februar 2022 geht „Let's Dance“ auf RTL in die nächste Runde. Auch Profitänzerin Patricija Ionel ist wieder dabei. Wir stellen sie vor.

Patricija Ionel wurde am 3. Februar 1995 in Vilnius (Litauen) als Patricija Belousova geboren. Im Alter von sieben Jahren stand sie das erste Mal auf der Tanzfläche. Als 14-Jährige zog die Tänzerin ins litauische Kaunas, um dort eigenständig zu trainieren. 2013 zog sie dann nach Moskau, um dort Tanztraining auf höchstem Niveau zu erhalten. Im Jahr darauf wurde Patricija Ionel zur „Miss Litauen“ gewählt. Diesen Titel konnte sie – bis sie 2019 nach Deutschland zog – verteidigen. Des weiteren nahm die Tänzerin an Schönheitswettbewerben in Miami sowie an „Miss International 2017“ in Tokyo teil.