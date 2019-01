Ärger für Amazon: Medienaufsicht verbietet „Pastewka“-Folge wegen Schleichwerbung

München Der Amazon-Streamingdienst Prime Video muss eine Folge der achten Staffel der Comedy-Serie „Pastewka“ aus seinem Angebot entfernen. Grund dafür ist massive Schleichwerbung.

„Die gesamte Folge ist - vor allem in Bezug auf die Marke Media Markt - von häufigen und intensiven Darstellungen und Erwähnungen geprägt, die nicht programmlich-dramaturgisch begründbar sind“, teilte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) nach rund neunmonatiger Prüfung am Montag in München mit. Das Verbot der vierten Folge, die den Titel „Das Lied von Hals und Nase“ trägt, gilt mit sofortiger Wirkung.

Die achte Staffel der Serie „Pastewka“ ist seit Ende Januar 2018 bei Prime Video abrufbar. Die Staffeln 1 bis 7 von „Pastewka“ liefen beim deutschen Privatsender Sat.1, der die Serie jedoch 2014 absetzte. Während in den ersten sieben Staffeln Markenprodukte unkenntlich gemacht wurden, fielen in der achten Staffel zahlreiche Marken prominent auf, die nicht als Produktplatzierungen gekennzeichnet wurden. Für sogenannte audiovisuelle Mediendienste auf Abruf gilt das Schleichwerbeverbot des Rundfunkstaatsvertrags. Produktplatzierungen müssen demnach gekennzeichnet werden.

Ins Rollen gebracht hatte den Fall die Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM), Cornelia Holsten. Sie hatte die luxemburgische Aufsichtsbehörde „Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel“ (Alia) offiziell auf den Fall „Pastewka“ aufmerksam gemacht. Formal zuständig für die Medienaufsicht ist in Europa immer der Mitgliedstaat, in dem das betroffene Unternehmen seinen Sitz hat. In Luxemburg sind verschiedene Gesellschaften beheimatet, die hinter den Aktivitäten des US-Internetriesen Amazon in Deutschland stehen. Die Alia bezweifelte jedoch ihre eigene Zuständigkeit.