RTL-Show Dieser Promi hat einen „Let's Dance“-Bonuspunkt ertanzt

Keller, mit 58 Jahren ältester aktueller Teilnehmer von „Let's Dance“, ertanzte sich 25 Jury-Punkte mit seiner Tauschpartnerin Ekaterina Leonova – und das, obwohl er schwach in die Staffel gestartet war. Den Bonuspunkt „brauche ich in der nächsten Show wahrscheinlich extrem“, sagte Keller in der RTL-Sendung „Exclusiv Spezial“.