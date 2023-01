Dschungelcamp-Kandidat 2023 Das ist Papis Loveday

Durch seine charismatische Art kam er schließlich ins Fernsehen und moderierte unter anderem „Austria’s Next Topmodel“ und war Juror bei „Switzerland‘s Next Topmodel“. 2021 nahm er außerdem bei „Promi Big Brother“ teil und sprach dort erstmals öffentlich über seine Homosexualität. Er hat 25 Geschwister und ist auf der ganzen Welt unterwegs. Somit sollte Papis Loveday ausreichend gewappnet sein, um in den Dschungel zu ziehen.