Panne beim Hessischen Rundfunk Sender zeigt Totenkopf statt Hessenschau

Das Bild mit dem Schädel gehörte zu einem unmittelbar vor Beginn der „Hessenschau“ gezeigten Trailer, einem kurzen Einspielfilm, in dem die Dokuserie „Mittendrin“ über den Frankfurter Flughafen später am Abend angekündigt wurde. In der Folge ging es unter anderem um einen Zahnmedizinstudenten, der sich zu Hause einen Flugsimulator gebaut hat und in dessen Wohnzimmer die Nachbildung des menschlichen Schädels zu sehen war.