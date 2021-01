„Bei mir ist was Krasses passiert“ : Feuer macht Wohnung von TV-Moderatorin Palina Rojinski unbewohnbar

TV-Moderatorin Palina Rojinski. Foto: dpa/Tobias Hase

Berlin Kurz bevor sie am Dienstagabend in der ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show“ zu sehen war, wandte sich TV-Moderatorin Palina Rojinski an ihre Fans. Sie offenbarte, dass ihr Leben derzeit Kopf stehe und ihre Wohnung unbewohnbar sei. Was ist passiert?

Am Dienstagabend kämpfte sie sich bei „Wer stiehlt mir die Show“ bis in Halbfinale und verlor dort gegen den späteren Gewinner Elyas M’Barek und machte dort eigentlich einen guten Eindruck. Doch im Leben der Berliner TV-Moderatorin Palina Rojinski ist gerade einiges nicht so gut. Das sagte Rojinski am Dienstag auf Instagram. In Rojinskis Wohnung in der Hauptstadt hat es gebrannt. Bei ihr sei etwas Krasses passiert, begann sie ihr Video. „Der ein oder andere hat es schon in meinen Stories mitbekommen. Jetzt fühle ich mich aber soweit, dass ich euch sagen kann, was bei mir passiert ist. Bei mir hat es gebrannt, im Haus, in meiner Wohnung. Und zwar so richtig.“ Die Wohnung sei unbewohnbar. Sie sei noch dabei, es zu verarbeiten. „Aber so ist das Jahr jetzt bei mir gestartet“, sagte Rojinski weiter. Das Ganze sei kurz vor Silvester passiert. Näheres erzählte sie in dem Video nicht. Wo die Moderatorin und Schauspielern nun ersatzweise untergekommen ist, sagte Rojinski nicht.

Von ihren Followern in dem sozialen Netzwerk bekam Rojinski viele Aufmunterungswünsche gesendet. In ihrem am Dienstag veröffentlichten „Astrolinski“-Clip sprach Rojinski ansonsten über Astrologie und die Aussichten für das Jahr („2021 was geht?“). Im Fernsehen wurde sie mit Formaten wie „MTV Home“ und „Circus Halligalli“ mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekannt, war bei der Fußball-WM 2018 in Russland als Reporterin für die ARD vor Ort, und ist eben gerade ProSieben in „Wer stiehlt mir die Show?“ zu sehen.

Dort musste sie am Dienstag eine Niederlage einstecken. Im Halbfinale beantwortete Schauspieler M’Barek mehr richtige Fragen und zog ins Finale gegen Showmaster Thomas Gottschalk, der in der vergangenen Woche die Show gewann, ein. Dort konnte M’Barek auch mehr Fragen richtig beantworten und wusste, in welches Gewässer der Nil mündet.

(mja/ mit dpa-Material)