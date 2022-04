Für die Feiertage : Das sind die TV-Highlights an Ostern 2022

Düsseldorf Bald stehen die Osterfeiertage vor der Tür. Wir werfen vorab einen Blick auf die TV-Highlights von Karfreitag bis Ostermontag. Diese Filme und Shows stehen auf dem Programmplan.

Viele Fernsehsender haben über die Osterfeiertage echte TV-Highlights im Programm. Darunter Spielfilme, Shows und Serien. So zeigt ProSieben zum Beispiel „Aquaman“, „James Bond“ oder „Jojo Rabbit“. Auf RTL läuft die Serie „Der König von Palma“ mit den ersten beiden Folgen an. Zudem zeigt SuperRTL unter anderem „Ich - einfach unverbesserlich“, RTL am Samstagmittag „Ice Age 2 - Jetzt taut‘s!“

Wer sich nicht für Filme und Serien begeistert, kann sich eine der Shows des Oster-Wochenendes ansehen. Zwar fällt Let‘s Dance am Karfreitag leider aus, dafür läuft am Samstag wie gewohnt die Musikshow „The Masked Singer“ (ProSieben) und am Montag „Die Höhle der Löwen“ (Vox).

Sehen Sie hier alle TV-Highlights an Ostern in der Bildergalerie.