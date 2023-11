Oskar Lafontaine bei Maischberger „Ich will nicht mehr in der ersten Reihe stehen“

Zuvor durfte Oskar Lafontaine seine Meinung zur Rede von Olaf Scholz am Vormittag äußern, der “ersten wirkliche großen” Regierungserklärung des Bundeskanzlers nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht, wie Maischberger sie nannte. Ob er denn die Meinung von Friedrich Merz (CDU) teile, den Maischberger mit dem Satz zitierte “sogar unter Schröder sei Deutschland besser regiert worden”, will sie von Lafontaine wissen und der zögert keine Sekunde. “In jedem Fall” sei Gerhard Schröder der bessere Kanzler gewesen. Der habe ja unter anderem auch erkannt “dass eine Industrienation billige Energie braucht”. Die, so Lafontaines Ratschlag, solle Deutschland nicht über Umwege, sondern lieber direkt aus Russland zu beziehen.