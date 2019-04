Partei attackiert Moderator : Der Mann der harten Fragen

Wien Der ORF-Journalist Armin Wolf ist Ziel einer Kampagne der rechtspopulistischen Partei FPÖ.

Den ersten Kontakt mit Journalisten hatte Armin Wolf, 1966 in Innsbruck geboren, als Teenager bei einem Schülerzeitungsseminar, mit 18 war er freier Mitarbeiter im Tiroler Landesstudio des ORF, 1988 wechselte er nach Wien in den Hörfunk als Außenpolitikredakteur. Nebenberuflich studierte er Politikwissenschaften und schrieb eine Abschlussarbeit über das Thema: Wie sich Politiker und Parteien in den Medien inszenieren.

Damit war er für die ZiB 2-Moderation bestens gerüstet, mit der er vor 15 Jahren betraut wurde. Mittlerweile erhoben ihn in- und ausländische Medien zur Ikone des unabhängigen Journalismus in Österreich. Auch in der Schweiz und in Deutschland ist Wolf – die ZiB 2 ist auf 3sat zu sehen – ein bekanntes Gesicht. Das Magazin „Politico“ setzte den preisgekrönten Wolf auf die Liste der 28 einflussreichsten Journalisten Europas.