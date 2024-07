Fast 24/7 Sport im TV Warum Olympia das absolute Highlight des Jahres ist

1994 in Lillehammer – die bis heute wohl schönsten Winterspiele, wegen des Flairs, das in der norwegischen Kleinstadt herrschte – nahm ich dann auch mit, so viel, wie man eben als Grundschüler davon mitnehmen kann. Richtig ernst wurde es dann 1996, die Olympischen Spiele beim 100. Geburtstag ausgerechnet zu Gast im Land des Kommerz’, in der Stadt (Zufall!!!) des größten Sponsors des IOC, Coca Cola, in Atlanta. Auch 1996 war ich mit dabei, und im gleichen Land. Vier Wochen Urlaub bei der Familie in Los Angeles bescherten mir damals im Alter von elf Jahren einen englischen TV-Marathon, NBC war gefühlt 24/7 auf Sendung. Olympia den ganzen Tag, es war einfach nur wahnsinnig beeindruckend.