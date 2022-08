Erste Hilfe nach Drogen-Gag bei „Grill den Henssler“ : Oliver Pocher schniefte Backpulver - warum das keine gute Idee war

Düsseldorf Beim Kochen kommen manchem kreative Ideen – auch Oliver Pocher bei „Grill den Henssler“ auf Vox: Bei der Zubereitung des Desserts zog er sich Backpulver durch die Nase. Sanitäter mussten eingreifen, Pocher brach den Dreh ab. Was das Backtriebmittel dort anrichten kann.

Das lehrt: Was beim Backen von Vorteil ist, ist in der Nase von Nachteil. Backpulver, das im Wesentlichen neben Säuerungsmittel und Trennmittel Natron enthält, löst sobald es mit Feuchtigkeit in Berührung gerät, eine chemische Reaktion aus. Im Teig entstehen auf diese Weise kleine Gasblasen, die den Teig auflockern. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Backpulver im Hausgebrauch auch als Mittel gegen Ameisen eingesetzt. Es lässt die fleißigen Insekten quasi platzen.

In derart vernichtender Form zeigt sich der Ameiseneffekt im Riechorgan zwar nicht. Wohl aber reagieren auch die Zellen der Nasenschleimhaut aufs Heftigste. Denn das Natron setzt ebenfalls an dieser Stelle in Verbindung mit der Flüssigkeit auf der Schleimhautoberfläche eine chemische Reaktion in Gang: „Es wird Kohlenstoffdioxid freigesetzt, was abhängig von der Dosis zu einer mehr oder minder starken Schleimhautreizung mit Entzündungsreaktionen führt“, sagt Michael Deeg, HNO-Arzt und Sprecher des Deutschen Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte.