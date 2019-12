Zwei Primetime-Formate : Oliver Pocher bekommt Exklusivvertrag bei RTL

Köln Moderator Oliver Pocher und RTL gehen gemeinsame Wege. Man habe einen Exklusivvertrag über zwei Jahre geschlossen, teilte der Sender am Sonntag auf seinem Portal RTL.de mit.

Pocher könne in dieser Zeit „seine Talente in verschiedensten Genres ausspielen“. Neben weiteren Moderationen der Show „5 gegen Jauch“ sind unter anderem zwei neue Primetime-Formate geplant, die speziell für den Komiker entwickelt wurden und sich bereits in der Vorproduktion befinden. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ über das Engagement berichtet.