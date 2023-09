Abschiedsstaffel auf Tele5 Oliver Kalkofes Schund-Festival „#SchleFaZ“ sucht neuen Sender

„Nach elf überaus erfolgreichen Jahren (...) heißt es auf der Höhe des Erfolgs nun leider Abschied nehmen. Wir sind verständlicherweise betrübt und dennoch dankbar für die vielen Momente kreativen Wahnsinns, die wir in dieser Zeit erschaffen konnten“, betonten Kalkofe und Rütten in einem gemeinsamen Statement. „Unseren wunderbaren Fans sei versprochen: Das schmucke Schlachtschiff #SchleFaZ wird trotz allem nicht untergehen, sondern nach einem neuen Heimathafen suchen und weiter live auf der Bühne die Welt des schlechten Films umsegeln. You Can’t Stop the #SchleFaZ!“