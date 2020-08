Olaf Scholz bei „Maischberger - die Woche“ : „Wer regieren will, muss auch regierungsfähig sein“

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Gespräch mit Sandra Maischberger bei "Maischberger - die Woche" am 12.08.2020. Foto: ARD

Düsseldorf Im Gegensatz zu den beiden Vorsitzenden seiner Partei zeigt sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gegenüber einer Koalition mit der Linken skeptisch. Dabei ist ausgerechnet Zusammenarbeit beim Interview sein Refrain.

Von Petrina Engelke

In der Sendung „Maischberger – Die Woche“ hat sich Moderatorin Sandra Maischberger am Mittwochabend drei Themenblöcke vorgenommen: Großveranstaltungen in Zeiten von Corona, Integrationsfragen – und die Kanzlerkandidatur in der SPD.

Die Gäste:

Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat

Thomas de Maizière (CDU), ehemaliger Bundesinnenminister

Hazar Abaza, Abiturientin; floh 2015 aus Syrien

Anna Planken, Moderatorin

Hans Rudolf Wöhrl, Unternehmer

Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin

Darum ging’s:

Am Wochenende hatten die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans signalisiert, dass die Partei für eine Koalition mit der Linken offen sei. Am Montag nominierte die SPD Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten, der eher dem rechten Flügel der Partei zugerechnet wird. So taucht die Koalitionsfrage immer wieder auf.

Das Interview mit Scholz:

Wie arrangiert sich der frischgekürte Kanzlerkandidat der SPD mit der linken Parteispitze? Moderatorin Sandra Maischberger gibt ihr Bestes, um konkrete Antworten von Scholz zu bekommen. Sie fragt nach dem Verhältnis zwischen den SPD-Spitzenpolitikern, konfrontiert Scholz mit früheren Äußerungen und Zitaten von Parteikollegen und will zu politischen Programmen nur ein Ja oder Nein hören.

Doch eine so einsilbige Antwort – ein „nein!“ - bekommt sie nur an drei Punkten: zum Spitzensteuersatz, zur Auflösung der Nato – und auf Maischbergers Eindruck, Scholz‘ freundschaftliche Auftritte mit den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wirkten angesichts von deren bisherigen Differenzen wie eine Show. „Wenn nur diejenigen zusammenarbeiten, die einer Meinung sind, dann wird das nichts mit der Demokratie“, so Scholz. Flugs schiebt er einen Vergleich mit Brandt, Wehner und Schmidt hinterher.

Zudem gibt sich Scholz trotz der geringen Umfragewerte der SPD kämpferisch. Er wolle dem Eindruck entgegenwirken, „dass in Deutschland Wahlen stattfinden, um den Koalitionspartner der CDU-/CSU auszusuchen“.

Fragen nach Uneinigkeiten in der SPD begegnet Scholz beharrlich mit der Betonung von guter Zusammenarbeit. Dieser Refrain erklingt auch bei der Frage, ob US-Atomwaffen komplett aus dem Land verbannt werden sollten. Das müsse eine gemeinsame Entscheidung der Nato bleiben. „Wir können nicht morgens den Unilateralismus loben, alle sollen zusammenarbeiten, und abends sagen: Aber in den fünf Punkten nicht.“

Ob er sich die vielbeschworene Zusammenarbeit nun auch mit der Linken vorstellen kann, lässt Scholz allerdings offen. „Wer regieren will, muss auch regierungsfähig sein“, sagt der SPD-Kanzlerkandidat. Und hinsichtlich der Regierungsfähigkeit der Linkspartei gebe es „noch viele Fragen, da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben.“

Mit dieser Skepsis begegnet Scholz auch manchen linken politischen Ideen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen etwa hält er für falsch. Er sieht es mit einem neoliberalen Konzept verbunden, das bedeute, dass viele Bürger abgespeist würden.