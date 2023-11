„Oh, Mr. Sheffiiiield!“ Sitcom-Klassiker „Die Nanny“ wird 30 Jahre alt

Und sie bekommt die Stelle bei dem verwitweten und gut aussehenden Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy). Fortan ist sie für die drei Kinder Maggie (Nicholle Tom), Brighton (Benjamin Salisbury) und Gracie (Madeline Zima) zuständig, in Höhen und Tiefen. Dass sich in diesem Arbeitsverhältnis zunehmend auch eine Romanze andeutet, klingt immer wieder in Fran Fines Lieblingssatz „Oh, Mr. Sheffiiiield!“ an, den die Nanny genauso gut keifen wie hauchen kann.