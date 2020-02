„Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ : „Obermessdiener“ rechnet mit AfD nach Terror-Anschlag in Hanau ab - und wird gefeiert

Mainz Mit einer engagierten Büttenrede bei der TV-Sitzung „Mainz bleibt Mainz“ landet Andreas Schmitt einen Internet-Hit: „Die Morde von Hanau, die Schüsse auf die Synagoge in Halle - ob Juden, Christen, Muslime, das war ein Angriff auf alle.“

Andreas Schmitt als „Obermessdiener am Hohen Dom zu Mainz“ ist ein Klassiker in der Bütt bei der Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Der Redner nahm sich am Freitagabend mal wieder die Rechten vor und wetterte auch gegen die AfD. Das brachte dem Sitzungspräsidenten der vom ZDF übertragenen TV-Sitzung im Kurfürstlichen Schloss Ovationen ein. In den Folgestunden wurde die Rede zum Internet-Klickhit. Schmitt ist für die SPD im Stadtrat von Nieder-Olm, zehn Kilometer südlich von Mainz.