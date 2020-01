Kurz vor Staffelfinale : Sat.1 schmeißt Nackt-Sendung „No Body is perfect“ wieder aus dem Programm

View this post on Instagram

—ad— Ich möchte gern diese Fotos mit euch teilen. In der Sendung müssen vier Tage in 70 Minuten gepackt werden, natürlich kann da nicht alles gezeigt werden. Für mich sehr intensiv waren immer die Handtuchmomente, die immer jeweils 5 Minuten pro Person gedauert haben. Die können einem manchmal ganz schön lange vorkommen, manchmal rasen sie nur so dahin. Aber allen gemeinsam war, dass sie sehr persönlich und intensiv waren, von lachen bis weinen, von Angst bis Freude, wie hier bei der wundervollen @dr._sommer_dine_ war alles dabei und auch für mich war es immer wieder aufs Neue eine Herausforderung. Besonders als Francis sich für mich entschieden hat, musste ich kurz einen Moment überlegen. Letztendlich ist für mich Nacktheit aber etwas ganz natürliches und nicht (mehr) schambehaftet und ich habe mich gefreut, dass er mir so viel Vertrauen entgegen gebracht hat, diese Aufgabe mit mir durchzuführen. Danke auch für deine lieben Worte, die du in deinen O-Tönen gesagt hast, die habe ich ja auch zum ersten Mal in der Sendung gesehen. Ich wurde gefragt, ob ich glaube, dass so eine Sendung wirklich nötig ist und meine Antwort ist: Wenn ich sehe, was in vier Tagen mit den TeilnehmerInnen passiert ist und das nachhaltig bis heute, wenn ich eure hunderten Nachrichten lese, Menschen, die mir schreiben, wie sehr ihnen allein das Anschauen hilft, Menschen, die sie Spiegelaufgabe machen, die sich wieder mehr lieben können, mehr Mut haben, zB zum ersten Mal ohne Perücke raus gehen können, wieder ins Schwimmbad gehen, dann kann die Antwort nur ABSOLUT!!! heißen. Trotz mancher Kritik, bei der ich manchmal glaube, dass nicht eine Folge komplett geschaut wurde, bin ich überzeugt vom Konzept, von der Sendung und bin stolz und froh, ein Teil davon sein zu dürfen ❤️ #nobodyisperfect #tv #selflove #selfconfidence #power #empowerment #lovetheskinyourein #diversity #everybodyisagoodbody #silvanadenker #coach #photographer #model #curvymodel #laugh #smile #towelmoment #sat1 📸 @julianessink