Sat.1-Sendung „No Body is perfect“ : Durchs Nacktsein zu mehr Selbstliebe?

Die vier Coaches Daniel Schneider, Sandra Wurster, Paula Lambert und Silvana Denkert. Foto: dpa/SAT.1

Düsseldorf Sat.1 startet Mitte Januar ein „Body Positivity“-Experiment und will Kandidaten in vier Folgen die Zweifel nehmen. Mit dabei: Sex- und Beziehungsexpertin Paula Lambert.

Da ist die Frau, die nach einer Krebserkrankung Brust-Prothesen trägt und sich niemandem ohne zeigen will. Da ist der junge Mann, der nach einer Knochenmarkspende vernarbte Haut hat und sich dafür schämt. Und da ist die Frau, die an einem Lipödem, einer chronischen Fettverteilungsstörung, leidet und seitdem nicht mehr tanzen will, obwohl sie das früher so geliebt hat. Drei sehr unterschiedliche Geschichten mit einer Gemeinsamkeit: Keiner der drei empfindet sich als schön. Um sie und viele weitere Menschen geht es in der neuen Sat1-Sendung „No Body is perfect“.

Denn Selbstzweifel, die die eigene Schönheit betreffen, sind nicht selten, sondern im Gegenteil total verbreitet: Jeder fünfte Deutsche ist unglücklich mit seinem Aussehen, jede dritte Frau kann sich vorstellen, sich einer Schönheits-OP zu unterziehen – das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Forsa im Auftrag des Fernsehsenders mit 2000 Männern und Frauen ab 16 Jahren. Die Idee von „No Body Is Perfect“: Vier Coaches, Sex- und Beziehungs-Expertin Paula Lambert („Paula kommt“), Fotografin und Plus-Size-Model Silvana Denker, Tanzpädagogin Sandra Wurster und Plus-Size-Model Daniel Schneider, treffen die Kandidaten jeweils vier Tage auf Mykonos, fragen, hören zu - und versuchen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Die Coaches stellen den Kandidaten Aufgaben, um ihnen so das Vertrauen und den Glauben an die eigene körperliche Attraktivität zurückzugeben. Das Besondere dabei: Lambert und die anderen drei Coaches sind nackt, ihre Körper sind lediglich mit bunter Farbe bemalt.

Foto: Sat1 5 Bilder Die Coaches von „No Body is perfect“.

Info Wissenswertes über Paula Lambert Privat Paula Lambert wurde als Susanne Frömel 1974 in München geboren und wuchs in Bonn auf. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne. Job Sie besuchte das Musicians Institute in Los Angeles und die Axel-Springer-Akademie. Lambert arbeitete zunächst als Redakteurin bei der „Welt“, dann als freie Journalistin unter anderem für Geo, Zeit, mare und GQ.2010 erschien das Buch „Keine Panik, ich will nur Sex“, ab Juli 2012 war sie mit der sechsteiligen Reihe „Im Bett mit Paula“ auf ZDF Kultur auf Sendung. Lambert moderiert auf Sixx die Sendung „Paula kommt“, die sich mit Sexualität und Beziehungen befasst, und einen gleichnamigen Podcast. Sonst Lambert hat mit „Wild wild woman“ gerade ihre eigene Modekollektion für Frauen ab Konfektionsgröße 42 herausgebracht.

Als der Start-Termin der Sendung (13. Januar) veröffentlicht wurde, postete Paula Lambert ein Foto der Coaches auf diversen Social-Media-Kanälen. Alle vier stehen in Mykonos am Strand, schauen nicht in die Kamera, sondern aufs Meer – und sind nackt, nicht mal bunt angemalt. Viele Reaktionen auf das Foto, das erzählt Paula Lambert, waren positiv, sprachen von Schönheit und von Mut, manche fielen allerdings auch deutlich negativ aus. „Eine Frau kommentierte unter dem Bild, sie sehe nur vier übergewichtige Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben, und da sei nun wirklich nichts Schönes dran“, sagt Lambert im Interview. Jemand anderes schrieb so etwas wie „Bäh, die hat einen fetten Hintern“. Was Lambert dazu sagt? „Ja, ich habe einen dicken Hintern, aber das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen.“ Und zu einem hässlicheren überdies auch nicht. Lambert selbst hat immer versucht, ihren Hintern zu verstecken, auch und vor allem, als sie schlank war. Aus Angst, dass ihre Unvollkommenheit entdeckt werden zu könnte. Den Mut, sich so zu zeigen und so zu akzeptieren, wie man ist, dazu wollen die Coaches ihre Schützlinge ermuntern. „Wer sich nicht traut, sich selbst zu zeigen, kann nie ganz er selbst sein“, sagt Lambert.

„Der Körper ist unser Werkzeug für dieses Leben. Und ihn nicht zu lieben bedeutet, sich selbst zu schwächen. Wer sich annehmen kann, ist frei“, erklärte Lambert jüngst in einem Interview – sie selbst hat heute Frieden geschlossen mit ihrem Körper, und das wünscht sich die Autorin, Moderatorin und neuerdings auch Designerin für Plus-Size-Mode auch für ihre Kandidaten. Die Herausforderung für die Frau mit den Brust-Prothesen war, ohne sie herumzulaufen, sogar ein Fotoshooting zu überstehen. Die Kandidatin mit Lipödem, die früher so gern getanzt hatte, sollte genau das wieder tun - und zwar mitten in Mykonos Stadt. Für Paula Lambert war die Challenge der Frau auch ihre ganz persönliche, denn auch dabei war sie fast komplett nackt. Dass es der richtige Weg war, glaubt Lambert dennoch: „Es macht etwas mit den Leuten, wenn ich mich auch mit etwas zum Horst mache.“ Wenn auch sie sich in aller – total menschlichen- Unvollkommenheit zeigt.