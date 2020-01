Silvana Denker ist professionelle Fotografin, erfolgreiches Curvy Model und Body-Positivity-Aktivistin. Für das Selbstliebe-Projekt „BodyLove“, das auch international für Aufsehen sorgte, fotografierte sie Frauen und Männer in schwarzer Unterwäsche an öffentlichen Orten, u.a. an den Niagarafällen oder am Times Square in New York City. „Jeder Körper darf und soll gezeigt werden“, ist ihre feste Überzeugung.