Serie über Patientenmörder Niels Högel : Patientenschützer wollen Werbung für "Der Todespfleger" stoppen

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert den TV-Sender RTL auf, die Werbung für die TVnow-Serie "Der Todespfleger" sofort zu stoppen. In der Serie spricht der Patientenmörder Niels Högel selbst über seine Taten.

Zuvor hatten auch die Polizei und der Opferhilfeverein Weißer Ring die am Montag startende RTL- und TVnow-Serie "Der Todespfleger" kritisiert, in der Patientenmörder Niels Högel selbst über seine Taten spricht. "Es ist ein Schlag ins Gesicht der Opferangehörigen, ihn öffentlich sprechen zu lassen", sagte der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg , Johann Kühme, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

In einem der größten Serienmordprozesse der deutschen Justizgeschichte hatte das Landgericht Oldenburg im Juni 2019 den damals 42-jährigen Niels Högel des Mordes in 85 Fällen für schuldig gesprochen. Der ehemalige Krankenpfleger war zwischen 2000 und 2005 an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst tätig und hatte dort über Jahre Patienten vergiftet. Angeklagt worden war er in 100 Fällen.