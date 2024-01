Bürgerdialoge Neustart für Talk-Sendung „Hart aber fair“

In der ARD-Talk-Sendung „Hart aber fair“ soll dem Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern mehr Raum gegeben werden. Die Sendung mit Moderator Louis Klamroth, die vom WDR verantwortet wird, kehrt am 29. Januar aus der Winterpause mit einem neuen Konzept zurück, wie ARD und WDR am Mittwoch in Köln gemeinsam mitteilten. Veränderungen werde es bei der Gäste- und Themenauswahl, der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios geben.