Grandjean und Ott : Zwei Frauen ermitteln ab Oktober im neuen Zürich-„Tatort“

Anna Pieri Zuercher (r) und Carol Schuler gehen zu einer Pressekonferenz. Das neue Ermittlerduo des Schweizer «Tatort» ist künftig in Zürich im Einsatz. Foto: dpa/Walter Bieri

Zürich Nach Bern und Luzern schickt die Schweiz bald mit Zürich ihre größte Stadt in den Kreis der „Tatort“-Familie. In „Züri brännt“ ermittelt das Team Grandjean und Ott erstmals gemeinsam vor der Kamera. Nun steht das Premierendatum fest.

Bankenzentrum, Szene-Hotspot, Kultur- und Medienmetropoledie mit schicker Bahnhofstrasse, Schoki-Tradition, sauberer Limmat, klarem See und Alpenpanorama: Zürich wird im Oktober „Tatort“-Stadt. Genauer gesagt am 18. Oktober. Dann kommt die Stadt nach Angaben des Schweizer Fernsehens in den Kreis der Sonntagskrimistädte. Die Stadt mit etwa 400.000 Einwohnern, deren Großraum etwa anderthalb Millionen Einwohner zählt, ist die größte Stadt der Schweiz.