Neuer „Tatort“ mit Ulrich Tukur : Der doppelte Murot

Wiesbaden Im neuen „Tatort“ begegnet Ermittler Murot im Urlaub einem Autohändler, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht – als der ermordet wird, beginnt für Murot ein doppeltes Spiel. Ulrich Tukur glänzt in diesem amüsant-leichten Sonntagskrimi.

Kommissar Murot ist im Urlaub – ganz corona-konform aber nicht an der französischen Küste oder in Florenz, sondern im Taunus. Gutes Gespür der Macher um Regisseur Grzegorz Muskala, der gemeinsam mit Ben Braeunlich auch das Drehbuch schrieb: Die Dreharbeiten für den neunten „Tatort“ mit Ulrich Tukur als Felix Murot vom hessischen Landeskriminalamt fanden schon im Frühsommer des vergangenen Jahres statt. Doch auch der Taunus kommt in diesem Film gut weg – der Ermittler fährt bei strahlendem Sonnenschein mit seinem Oldtimer durch die Lande, an der Wand des Hotelzimmers hängen Malereien von Badenden.